Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Sondermeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.01.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Nach Brand an Silvester in Emden - Täter stellt sich der Polizei++

Nach einem Wohnungsbrand in der Silvesternacht in Emden hat sich ein Täter der Polizei gestellt. Wie berichtet, war es am 01.01.2022 gegen 00:10 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Großen Straße gekommen. Ein Feuerwerkskörper hatte eine Fensterscheibe zerstört und sofort umstehendes Mobiliar entzündet. Bei dem Brand wurden vier Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Bereits Anfang Januar hat sich ein 28-jähriger Mann aus Emden bei der Polizei gemeldet und die Vermutung geäußert, selbst den Brand ausgelöst zu haben. Ursächlich scheint nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ein unsachgemäßer Umgang mit einer Fallschirmsignalrakete gewesen zu sein. Alle verletzten Personen sind mittlerweile genesen, auch eine zunächst vermutete Augenverletzung konnte glücklicherweise nicht bestätigt werden. Woher die Fallschirmsignalrakete stammt ist nach wie vor Teil der laufenden Ermittlungen.

