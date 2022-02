Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rasenmäher gestohlen

Stadtlohn (ots)

Auf einen Aufsitzrasenmäher des Typs Chinese Factory BL125 hatten es Diebe in Stadtlohn abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, betraten die Täter am Mittwoch zwischen 09.00 und 17.00 Uhr eine Hofanlage in der Bauerschaft Hengeler. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell