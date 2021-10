Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Container in Brand geraten

Nordhorn (ots)

Am Samstag geriet gegen 8 Uhr ein mit Grünabfällen gefüllter Container auf dem Friedhofsgelände am Deegfelder Weg in Nordhorn in Brand. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte ein 17-Jähriger vermeintlich erloschene Grillkohlen in dem Container entsorgt. Die Feuerwehr aus Nordhorn war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

