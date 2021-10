Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wettup - Betrunken Unfall verursacht

Wettrup (ots)

Am Freitag kam es auf der Haselünner Straße in Wettup zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 31-Jähriger aus Quakenbrück war gegen 16.50 Uhr in seinem VW in Richtung Fürstenau unterwegs. In einer dortigen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern, kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einer Hecke und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,88 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell