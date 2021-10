Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend versucht an der Straße Schwarzer Diek in Hoogstede in drei Pkw einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

