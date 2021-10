Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Pkw-Diebstahl gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen bitte um Zeugenhinweise im Zusammenhang mit einem Diebstahl von zwei auffälligen Fahrzeugen, die am vergangenen Wochenende vom Ausstellungsgelände eines Autohändlers in Lingen an der Meppener Straße entwendet wurden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen BMW X2, Baujahr 2018, und einen roten BMW Mini Cooper, Baujahr 2013. (Siehe Fotoaufnahmen). Die beiden Fahrzeuge standen auf der Ausstellungsfläche vor der Verkaufshalle und haben einen Gesamtwert von etwa 40.000 Euro. Beide Autos trugen keine Kennzeichen. Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter den Diebstahl fest. Zudem wurden die zwei Kennzeichenpaare, EL - F 705 und EL - F 903, von zwei weiteren Pkws entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass beide Fahrzeuge zwischen dem 2. Oktober, 12.20 Uhr, und dem 4. Oktober, 8 Uhr, von den unbekannten Täter vom Hof gefahren wurden. Möglicherweise wurde dieses von Zeugen im Bereich der Meppener Straße bzw. Heuesch beobachtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell