Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Herzlake (ots)

In der Zeit vom 02. bis 03. Oktober beschädigten unbekannte Täter eine Sandsteintreppe an einer Kirche in der Bahnhofstraße durch Farbschmierereien. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzlake unter der Telefonnummer 05962/877760 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell