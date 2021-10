Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Von Mülltonne getroffen

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es am Buddenbergsweg in Nordhorn zu einem Unfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 63-jährige Fußgängerin wurde gegen 8 Uhr von einer Altpapiertonne am Kopf getroffen und verletzt, die zuvor durch ein Abfallsammelfahrzeug geleert wurde und zurück auf den Gehweg gestellt werden sollte. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

