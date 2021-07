Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Jugendlicher Fahrzeugführer verursacht einen Verkehrsunfall

Neustrelitz (ots)

Am 17.07.2021 gegen 07:15 Uhr kam es in der Kranichstraße in 17235 Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden. Der 18-jährige deutsche Fahranfänger befuhr mit seinem PKW VW Passat die Kranichstraße aus Richtung Kalkhorstweg kommend in Richtung Falkenstraße. Hierbei kam ihm ein LKW entgegen. Augenscheinlich schätzte der 18-Jährige die Situation falsch ein und wich dem Lkw aus, indem er seinen Pkw in eine dortige Parktasche lenkte. Dort parkte aber bereits ein PKW VW Passat. Der 18-jährige schaffte es nicht mehr rechtzeitig auf die Fahrbahn zurück zu lenken und fuhr auf den geparkten VW Passat auf. Hierbei zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell