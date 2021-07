Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Zeugen mögen sich bitte melden! * Falsche Handwerker beklauten Seniorin * Täter-Quartett beraubt Heranwachsende * Trickdiebe waren unterwegs * Raub im Verbrauchermarkt *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Falsche Handwerker beklauten Seniorin - Offenbach

(aa) Zwei Trickdiebe waren am Dienstagvormittag in der Weikertsblochstraße im Bereich der 80er-Hausnummern zugange: Gegen 11.45 Uhr gelangten sie in die Wohnung einer Seniorin. Sie gaben vor, einen Wasserrohrschaden reparieren zu müssen. Während ein Täter die betagte Frau ablenkte, durchsuchte der Komplize die Zimmer. Die Diebe nahmen schließlich Geld und Schmuck der Rentnerin mit. Einer hatte eine korpulente Figur und trug ein weißes T-Shirt. Der Mittäter war schmal. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Täter-Quartett beraubt Heranwachsende: Wer kann Hinweise geben? - Neu-Isenburg

(tl) Noch nicht ganz klar sind die Abläufe einer Raubstraftat, die sich am Dienstagabend in der Friedensallee abgespielt hat. Demnach zwangen zwei etwa 18 Jahre alte, männliche Personen gegen 19.10 Uhr zwei 18 und 21 Jahre alte Männer in der Nähe des Tannenwaldes unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Wertgegenständen. Dabei schlug einer der beiden Täter (zirka 1,80 Meter groß, mit Zopf, bekleidet mit dunklem Jogginganzug mit rotem Streifen) dem 18-Jährigen auch ins Gesicht, während der zweite Täter, der als etwa 1,60 Meter groß und mit langen, dunklen, lockigen Haaren beschrieben wurde, die beiden Geschädigten mit dem Messer bedrohte. In Begleitung waren die beiden Haupttäter von zwei ebenfalls zirka 18 Jahre alten Frauen, deren Tatbeteiligung noch unklar ist und von denen eine mit einer helltürkisfarbenen Jogginghose bekleidet war. Unter anderem mit einer Sporttasche, einer Geldbörse und einem Mobiltelefon als Beute flüchtete das Quartett anschließend. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu den Tätern nehmen die Kripo-Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Trickdiebe waren unterwegs - Obertshausen

(aa) Mit einer Ledertasche und einer Schreibkladde war am Mittwoch letzter Woche ein Trickdieb ausgerüstet und in der Bieberer Straße zugange. Gegen 10.30 Uhr gelangte der 40 bis 45 Jahre alte und etwa 1,85 Meter große Täter im Bereich der 120er-Hausnummern in die Wohnung einer Seniorin, wobei er angegeben hatte, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Der kräftig gebaute Mann, der einen grauen Hut sowie dunkle Kleidung trug und Deutsch mit leichtem Akzent sprach, verwickelte die Rentnerin fast 30 Minuten in ein Gespräch. In dieser Zeit muss sich ein Komplize in die Wohnung geschlichen haben, der Schmuck und Bankkarten bei der Durchsuchung fand und mitnahm. Die Kripo Offenbach bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Unfallverursacher fuhr eine weiße Mercedes A-Klasse - Hanau

(mm) Die Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt nach einem Unfall, der sich am Sonntag, kurz vor 4 Uhr, auf der Nußallee ereignete. Die Ermittler suchen eine weiße Mercedes A-Klasse, Baujahr 2016 bis 2018 mit AMG-Styling und massiven Beschädigungen im Frontbereich. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer und den Verbleib des unfallbeschädigten Mercedes werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen. Ein Zeuge hatte unmittelbar nach dem Unfallgeschehen die Polizei alarmiert, weil er einen unfallbeschädigten weißen Mercedes von der Nußallee in Richtung Steinheimer Tor davonfahren sah. Die Beamten stellten fest, dass der Unfallflüchtige im Bereich der Nußallee/Am Kanaltorplatz von der Straße abkam. Er geriet auf einen Grünstreifen und beschädigte ein Verkehrsschild. Anschließend prallte er gegen zwei Bäume, die vollständig entwurzelt wurden. An der Unfallstelle stellten die Schutzleute zahlreiche Fahrzeugteile sicher, die später für die Unfallfluchtgruppe Aufschluss auf das verursachende Auto gaben.

2. Rollerfahrer schwerverletzt - Unfallverursacher abgehauen - Langenselbold

(mm) Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstag, gegen 20.15 Uhr, in der Straße "Am Heiligen Stock" gestürzt und schwer verletzt (Beinfraktur) in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der Bruchköbeler einem dunklen Personenwagen ausgewichen, der ihm entgegenkam. Der Autofahrer soll einen Linienbus überholt haben und dabei in den Gegenverkehr gefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Rollerfahrer ausweichen müssen und kam zu Fall. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ob in dem Linienbus Personen waren, ist nicht bekannt. Die Unfallfluchtgruppe bitte nun Zeugen, die etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben, sich auf der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Raub im Verbrauchermarkt: Wer kennt den Täter? - Nidderau

(tl) Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend in einem Verbrauchermarkt in der Friedberger Straße Zigaretten in räuberischer Manier erbeutet und dabei auch versucht, eine Kassiererin zu überrumpeln. Nun sucht die Kriminalpolizei nach ihm und bittet um Zeugenhinweise. Der etwa 1,80 Meter große Unbekannte mit kräftiger Statur betrat gegen 21 Uhr den Einkaufsmarkt im Stadtteil Heldenbergen und hielt sich zunächst im Geschäft auf. Nachdem er zwischenzeitlich eine Verpackung mit Einmalhandschuhen aufgerissen hatte, begab sich der Mann, der mit einem beigen T-Shirt und einer grauen Jogginghose bekleidet war, an die Kasse und bat eine 50-jährige Angestellte das Regal für die Zigaretten zu öffnen, wo er sich anschließend zwei Packungen herausnahm. Kurz darauf öffnete er unvermittelt die Tür zum Kassenschalter, schubste die 50-Jährige zur Seite und öffnete die Kasse. Die Angestellte konnte jedoch eine Geldentnahme vereiteln und schrie um Hilfe. Der Räuber, der dunkle kurze Haare hatte, eine schwarze Basecap trug und gebrochen Deutsch gesprochen haben soll, flüchtete anschließend mit den Zigaretten aus dem Laden und fuhr letztlich mit einem weißen Smart mit schwarzem Dach davon. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau.

Offenbach, 07.07.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell