POL-EL: Haren - In Auto eingebrochen

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr die Scheibe eines Hyundai eingeschlagen. Sie entwendeten unter anderem einen Schlüsselbund aus dem Fahrzeug. Das Auto stand zur Tatzeit am Waldrand am Lohweg in Haren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

