Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Streitigkeiten am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Wegen einer fehlenden Mund-Nase-Bedeckung ist es am heutigen Donnerstagmorgen (20.05.2021) im Stuttgarter Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich eine 21-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 09:00 Uhr ohne den erforderlichen Mund-Nase-Schutz am S-Bahnsteig des Hauptbahnhofes aufgehalten haben, als sie von einem bislang unbekannten Reisenden angesprochen wurde. Dieser hatte sie wohl auf die aktuelle Corona-Verordnung und die damit verbundene Maskenpflicht an Bahnsteigen aufmerksam gemacht, woraus sich offenbar eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Personen entwickelte. Im Laufe dieser Auseinandersetzung soll die in Stuttgart wohnhafte Frau den Mann beleidigt und absichtlich angehustet haben, woraufhin dieser die Tatverdächtige offenbar wegstieß, in eine abfahrbereite S-Bahn einstieg und davonfuhr. Die junge Frau informierte daraufhin selbst die Deutsche Bahn, welche letztlich die Bundespolizei hinzurief. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die 21-Jährige noch am Hauptbahnhof Stuttgart antreffen. Der unbekannte Reisende konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung. Bezüglich des fehlenden Mund-Nase-Schutzes wurde zudem das zuständige Gesundheitsamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der bislang unbekannte Mann sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden für eine weitere Klärung des Sachverhalts gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell