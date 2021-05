Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: S-Bahn- und Autoscheiben eingeschlagen

Waiblingen / Winnenden (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat am gestrigen Mittwochmorgen (19.05.2021) mit einem Stein die Trennscheibe einer S-Bahn sowie die Frontscheibe eines abgestellten PKW im Stadtgebiet Winnenden eingeschlagen. Gegen 10:15 Uhr alarmierten zunächst Zeugen die Polizei, da sich in einer S-Bahn der Linie S3 zwischen Winnenden und Waiblingen ein offenbar randalierender Mann befand. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der junge Mann während der Fahrt wohl ohne erkennbaren Grund mehrfach mit einem Stein auf eine Trennscheibe im Innern der S-Bahn eingeschlagen haben, wodurch diese zerstört wurde. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Einsatzkräfte der Landespolizei nahmen den 26-jährigen deutschen Tatverdächtigen daraufhin am Waiblinger Bahnhof noch in der S-Bahn vorläufig fest und übergaben ihn an Beamte der Bundespolizei. Der Wohnsitzlose steht darüber hinaus im Verdacht, bereits zuvor im Stadtgebiet Winnenden von zumindest einem abgestellten PKW die Frontscheibe eingeschlagen zu haben. Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

