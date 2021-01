Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, B58/Notarztwagen verunfallt

Zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines schweren Unfalls unter Beteiligung eines Notarztwagens auf der B58. Am Donnerstag (7.1.) gegen 8.45 Uhr befuhr der Notarztwagen im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Sonder- und Wegerechten die B58 aus Lüdinghausen kommend in Richtung Ascheberg. In Höhe der Kreuzung Hohe Lucht kollidierte das Einsatzfahrzeug mit einem Auto. Die Autofahrerin, eine 49-jährige Frau aus Nordkirchen, befuhr mit ihrem Auto die K2 von Nordkirchen in Richtung Ottmarsbocholt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Notarztwagen. Bei dem Unfall verletzte sich die Nordkirchenerin sowie die Notärztin. Krankenwagen brachten beide Frauen in umliegende Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme, Räumung und Reinigung der Unfallstellle war die B58 für mehrere Stunden gesperrt.

