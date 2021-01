Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Davidstraße/Zwei E-Bikes in kurzer Zeit gestohlen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Innerhalb weniger Minuten haben Unbekannte am Donnerstagmorgen zwei E-Bikes vor dem Netto an der Davidstraße gestohlen. Beide Diebstähle passierten innerhalb von knapp zehn Minuten. Die Tatzeit liegt bei circa 7.45 Uhr. Bei einem Rad handelt es sich um ein schwarzes Herrenfahrrad von KTM. Das Fabrikat des zweiten E-Bikes ist noch nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass Zeugen etwas gesehen haben könnten. Diese sollen sich unter 02541-14-0 an die Wache in Coesfeld wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell