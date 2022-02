Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer stürzt

Lebensgefahr

Vreden (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Vreden. Der 76 Jahre alte Vredener war gegen 14.30 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in dem Kirchdorf Ammeloe zusammen mit seiner Frau unterwegs. In Höhe des Friedhofes stieß er mit dem Rad seiner Frau zusammen und stürzte. Er stieg nach dem Geschehen wieder auf sein Pedelec und fuhr weiter in Richtung Vreden. In der Bauerschaft Köckelwick verschlechterte sich sein Zustand rapide. Die Eheleute hielten an und stiegen ab. Der 76-Jährige brach zusammen und verlor das Bewusstsein. Die Luftrettung brachte den Schwerstverletzten in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell