Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Radfahrer liegt leblos auf Straße

Ersthelfer reanimieren

Ahaus (ots)

Auf der Landesstraße 560 in Ahaus-Alstätte haben Zeugen am Mittwoch gegen 11.35 Uhr eine zunächst unbekannte Person leblos vorgefunden. Sie begannen umgehend mit der Reanimation bis Rettungskräfte eintrafen. Neben dem Mann lag ein Rennrad. Kratzer am Helm und am Rad sprechen für ein Sturzgeschehen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Ermittlungen unter Einbindung der Politie Oost-Nederland ergaben, dass es sich bei dem Radfahrer um einen 72 Jahre alten Enscheder handelt. Die Umstände des Unglücks sind derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell