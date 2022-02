Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrraddieb quasi auf frischer Tat ertappt

Bocholt (ots)

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zum Donnerstag gegen 02.45 Uhr auf der Münsterstraße einen 40 Jahre alten Bocholter, der ein Fahrrad (blaues Herren-Hollandrad der Marke Gelria) schob. Der Verdächtige räumte ein, das Fahrrad wenige Minuten zuvor auf der Münsterstraße an sich genommen zu haben, da dieses unverschlossen gewesen sei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten das Fahrrad sicher. Der rechtmäßige Besitzer konnte noch nicht ermittelt werden. Er wird gebeten, sich bei der Kripo in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

