POL-NE: Mülltonne brennt - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (29.11.) brannte gegen 00:30 Uhr eine gelbe Wertstofftonne an der Straße "An der Kolpingschule".

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde das Müllbehältnis durch Unbekannte vorsätzlich in Brand gesetzt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

