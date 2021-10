Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Mann niedergeschlagen und schwer verletzt; Schneverdingen: Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.10.2021 Nr. 1

27.10./ Mann niedergeschlagen und schwer verletzt

Schwarmstedt: Am Mittwochabend wurde ein 51jähriger Mann in Schwarmstedt bei einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt. Gegen 19:30 Uhr hielt ein silberfarbener Mercedes-Benz Kombi, mit HK-Kennzeichen neben dem Mann, welcher auf einem Spaziergang in Begleitung einer 52jährigen Frau war. Aus dem Fahrzeug entstiegen zwei Männer, attackierten das Opfer und verletzten es dabei lebensbedrohlich. Die Zeugin konnte die Parteien trennen woraufhin die Täter sich mit ihrem PKW entfernten. Das Opfer wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat hat der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzten.

29.10./Zeugen gesucht

Schneverdingen: Bereits am Freitag, 01.10.2021, 09:30Uhr, ereignete sich auf der Heberer Straße in Höhe der Einmündung Föhrengrund ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrrad- und Autofahrerin. Eine auf der Heberer Straße fahrende 63jährige Radfahrerin wollte links in den Föhrengrund abbiegen. Dazu hat sie sich nach links hin eingeordnet. Eine rechts vorbeifahrenden PKW-Fahrerin hat sie dabei berührt. Die Radlerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die verursachende Autofahrerin und auch Zeugen kamen der Gestürzten zu Hilfe. Der Unfall kam nachträglich zur Anzeige und daher bittet die Polizei Schneverdingen nun darum, dass sich die Autofahrerin und Zeugen auf der dortigen Dienststelle unter Tel:05192/982500 melden.

