POL-HK: Soltau: Eingebrochen und Kupferkabel entwendet; Benefeld: Holzunterstand beschädigt; Buchholz./A.: Mit 2,49 Promille auf der Autobahn unterwegs;

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.27.10 .2021 Nr. 1

26.10./Eingebrochen und Kupferkabel entwendet

Soltau: Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Fabrikgebäude am Ebsmoor. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten sie ca. 20 m Kupferkabel. Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

26.10./Holzunterstand beschädigt

Benefeld: In der Nacht von Montag zu Dienstag beschädigen Unbekannte auf einem Schulgelände an der Cordinger Straße einen Holzunterstand. Der Schaden beträgt 250 Euro. Zeugenhinweise werden an die PST Bomlitz unter 05161/949630 erbeten.

27.10./Mit 2,49 Promille auf der Autobahn unterwegs

Buchholz/A.: Zu einem liegengebliebenen PKW auf der A7 wurde Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:35 Uhr, auf der A 7 bei Buchholz/A. gerufen. Auf dem Standsteifen trafen die Beamten an dem Fahrzeug auf den 55jährigen Fahrer, welche offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Dem Mann aus Hamm, der eigentlich auf dem Weg zur Ostsee war, wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

26.10./Reifen geplatzt- sieben PW beschädigt

Bad Fallingbostel: Ein geplatzter Reifen an einem LKW-Auflieger auf der A 7 bei Bad Fallingbostel sorgte gestern gegen 20:30 Uhr für einen Polizeieinsatz. Teile des defekten Rades verteilten sich über die gesamte Fahrbahn. Insgesamt sieben Fahrzeuge wurden beschädigt nachdem sie die Reifenteile überfuhren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5300 Euro.

