Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis 22.10.-24.10.2021

Landkreis Heidekreis (ots)

Munster: Am Freitagnachmittag gegen 15:35 Uhr kam es in der Danziger Straße in Munster zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine 85-jährige Dame mit ihrem Pedelec-Bike auf die Fahrbahn und übersah dabei den vorfahrtberechtigten PKW der 61-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin verletzt in das Krankenhaus verbracht werden musste. Die Ermittlungen dauern an. Soltau-Moide: Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr kam ein 23-jähriger Mann mit seinem Chevrolet auf der Wietzendorfer Straße im Bereich Moide in einer Rechtskurve von der Straße ab, prallte dort gegen einen Stein und kam erst im Grünstreifen zum Stehen. Er verletzte sich dabei am Kopf und war leicht alkoholisiert. Der Mann bekam eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sein Führerschein wurde einbehalten. Soltau-betrunken unterwegs: Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr fiel ein 50-jähriger Fahrradfahrer in der Charlottenstraße auf, da er mit seinem Fahrrad Schlangenlinien fuhr, bei Dunkelheit kein Licht anhatte und dies genau in dem Moment, als ein Streifenwagen des Weges kam. Die Kollegen sprachen ihn an und fanden schnell die Ursache: der Mann hatte zu tief ins Glas geschaut und pustete 2,35 Promille. Die Folge: Blutentnahme und Strafanzeige. Auch für Fahrradfahrer gilt in Deutschland eine Promillegrenze von 1,6, daher wird dazu geraten, den Drahtesel nach dem Genuss alkoholischer Getränke lieber zu schieben. Von der Fahrt mit dem Auto oder einem anderen Kraftfahrzeug wird komplett abgeraten, da im Falle eines Unfalls bereits ein geringer Alkoholwert ausreicht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel den Kollegen im Bereich Böningweg ein 23-jähriger Mann auf einem Mofa auf. Die Kollegen entschlossen sich, den Mann zu kontrollieren und staunten nicht schlecht, als ihnen Alkoholgeruch entgegenschlug. Ein Alcotest bestätigte den Verdacht: der Mann hatte 1,81 Promille. Es folgten Blutentnahme und Strafanzeige. Außerdem wird der Mann erst einmal zu Fuß gehen müssen, denn der Schlüssel blieb bis zur Ausnüchterung bei den Kollegen. Walsrode: Am Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr kam es im Stadtgebiet Walsrode zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen Pkw-Fahrers und seiner 19-Jährigen Beifahrerin. Das Opfer hielt zunächst mit seinem Pkw an einer Kreuzung neben einem bereits wartenden Pkw, als ihm aus diesem Fahrzeug durch den männlichen Fahrzeugführer der Mittelfinger gezeigt wurde. Im Anschluss verfolgte dieser den Pkw des Opfers bis zu einem Parkplatz in einem Wohngebiet. Dort sprühte der Täter nach einem kurzen Wortwechsel Reizstoff in den stehenden Pkw. Dadurch wurden der 22-Jährige Fahrzeugführer und die 19-Jährige Insassin leicht verletzt. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

