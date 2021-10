Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Taschendiebe verurteilt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.10.2021 Nr. 2

19.10./Taschendiebe verurteilt

Walsrode: Zu mehreren Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, sind eine 32jährige Frau und ihr 32jähriger Begleiter gestern vom Amtsgericht Walsrode verurteilt worden. Das Pärchen wurde am 18.10.2021 in einem Discounter in Walsrode festgenommen nachdem sie einem 89jährigen Senior die Geldbörse entwendet hatten (wir berichteten).

