Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Briefkasten zerstört; Harber: Reifenstecher unterwegs; Walsrode: Aufmerksame Zeugin: Festnahme nach Taschendiebstahl; Soltau: Zeuge gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.10.2021 Nr. 1

19.10./Briefkasten zerstört

Schwarmstedt: Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Montag, 18.10.21, zu Dienstag, 19.10.21, 04:55 Uhr, an einem Briefkasten im Birkenkamp zu schaffen. Sie rissen dabei gewaltsam das Briefkastengehäuse von der an einem Pfosten befestigten Rückwand. Die Postsendungen verteilten sich auf dem Boden. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

18.10./Reifenstecher unterwegs

Harber: Im Zeitraum von Sonntag, 17.10.21, 17:30 Uhr bis Montag, 18.10.21, 09:00 Uhr, wurden in Harber auf dem Parkplatz eines Hotelbetriebes insgesamt sieben dort geparkte PKW´s beschädigt. Unbekannte Täter zerstachen mit einem spitzen Gegenstand die Reifen an den Fahrzeugen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

18.10./Aufmerksame Zeugin: Festnahme nach Taschendiebstahl

Walsrode: In einem Discountmarkt in der Sudetenstraße wollten Taschendiebe wieder tätig werden. Ein 32jähriges Pärchen hatte bereits einem 89jährigen Senior die Geldbörse aus dessen Hosentasche entwendet und in einem mitgeführten Einkaufswagen verstaut. Pech, dass sie bei der Tat von einer Zeugin beobachtet wurden, welche sofort das Personal informierte. An der Kasse konnte das Gaunerpärchen festgehalten und von der Polizei festgenommen werden. Die Beiden sitzen nun im Gewahrsam und sollen einem Richter vorgeführt werden. Der 89jährige Geschädigte erhielt seine Geldbörse vor Ort zurück. Von dem Diebstahl hatte er nichts bemerkt.

15.10./Zeugen gesucht

Soltau: Bereits am Freitag, 15.10,2021, gegen 20:50 Uhr, ereignete sich auf dem Netto-Parkplatz an der Lüneburger Straße ein Verkehrsunfall bei dem der Verursacher sich unerlaubt entfernte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein roter VW-Polo, älteren Baujahrs, gegen einen geparkten, silberfarbenen Skoda und verursacht Sachschaden. Das Geschehen wurde von einem Mann beobachtet welcher daraufhin die Geschädigte im Einkaufsmarkt informierte. Die Polizei bitte nun diesen Mann, andere Zeugen oder den Unfallverursacher selbst sich bei der Polizei Soltau, Tel.: 05191/93800, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell