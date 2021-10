Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Betrugsmasche Schockanrufe Trunkenheitsfahrt Unter Drogeneinfluss unterwegs

Betrugsmasche Schockanrufe

Am Freitag kam es im Bereich der PI Heidekreis zu einer Vielzahl von Betrugsversuchen in Form von Schockanrufen zum Nachteil älterer Menschen. Die unbekannte Täterschaft rief dabei die Geschädigten mit anonymer Rufnummer an. Das Gegenüber gab sich in vielen der Fälle als Polizeibeamter der Kriminalpolizei Soltau aus und erklärte den Geschädigten, dass ein nahestehender Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Geschädigten wurden im Rahmen des Telefonats aufgefordert, für die "Kaution" ihrer Angehörigen aufzukommen. Falls Sie ebenfalls angerufen worden sind und dies noch nicht zur Anzeige gebracht haben, bitten wir Sie darum, dieses nachzuholen und ihre örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Es wird weiterhin vor derartigen Betrugsmaschen wie Schockanrufen (tödlicher Verkehrsunfall, Corona-Medikament), dem Enkeltrick oder dem "Falschen Polizeibeamten" gewarnt. Kommen sie niemals einer Zahlungsaufforderung am Telefon nach, sondern nehmen sie bei einem Verdacht Kontakt mit der Notrufnummer 110 oder ihrer örtlichen Polizeidienststelle auf.

Trunkenheitsfahrt

Am Freitagabend kontrollierten Beamte des PK Bad Fallingbostel den Fahrzeugführer eines Opel, der zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 25-Jährige aus Bad Fallingbostel vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Samstagabend kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Heidekreis einen 18-jährigen Soltauer welcher im Stadtgebiet Soltau mit seinem E-Scooter unterwegs gewesen ist. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Alkoholisierter Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 59-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 124 zwischen Visselhövede und Stellichte leicht verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hat der Mann mit seinem PKW die Kreisstraße 124 in Richtung Stellichte befahren. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Ein vor Ort von dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der 59-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

