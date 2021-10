Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Psychisch Kranker droht mit erweitertem Suizid

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.10.2021 Nr. 2

13.10 / Psychisch Kranker droht mit erweitertem Suizid

Soltau: Die Polizei erlangte am Mittwochmorgen Kenntnis darüber, dass ein 41jähriger Mann angedroht hatte, einen erweiterten Suizid zum Nachteil von nicht näher benannten Behördenmitarbeitern aus dem hiesigen Landkreis zu begehen. Auch ein vom Täter provozierter Schusswaffengebrach durch Polizisten, ein "Suicide by Cop", musste in Betracht gezogen werden. Mit dem Ziel, den mutmaßlichen Täter koordiniert zu lokalisieren und Schaden abzuwenden, wurde bei der Polizei in Soltau ein Stab eingerichtet. Zeitgleich wurden infrage kommende Behörden informiert und Streifenwagen dahin entsandt. Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen konnte der in einem Wohnmobil reisende Mann am Weidedamm in Soltau lokalisiert und außerhalb seines Fahrzeugs festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und zwei Softair-Waffen, ähnlich einer Maschinenpistole. Aktuell erfolgen Maßnahmen zur Einweisung der Person in eine psychiatrische Klinik. Der Einsatz dauerte etwa von 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr an. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

