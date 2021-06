Feuerwehr Olpe

FW-OE: Waldbrand in Olpe

Olpe (ots)

Am heutigen Mittwoch den 16.06.2021 kam es zu einem Waldbrand in der Olper Eichhardt. Die Rauchentwicklung war schon aus der Ferne sichtbar. Nachdem durch den Einsatzleitwagen die genaue Örtlichkeit und sowie das Ausmaß des Brandes erkundet wurde, rückten drei Löschfahrzeuge und das Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle aus. So konnten die rund 30 Einsatzkräfte mit den im letzten Jahr beschafften Löschrucksäcken und mehreren D-Strahlrohren innerhalb einer halben Stunde den Brand von ca. 400m² Wald unter Kontrolle bekommen. Um eine Wiederentzündung zu vermeiden wurde die gesamte Fläche ausgiebig nachgewässert.

Neben der Feuerwehr waren Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und DRK Olpe an der Einsatzstelle. Der schweißtreibende Einsatz endete nach rund zwei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Olpe, übermittelt durch news aktuell