POL-HK: Heidekreis: Die Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen; Walsrode: Ruhestörung: Polizistinnen angegriffen und verletzt; Soltau: Drogen genommen - Polizisten angegriffen

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.10.2021 Nr. 1

15.10 / Die Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen

Heidekreis: Aktuell kommt es im Bereich des Heidekreises zur Häufung von betrügerischen Gewinnspielen oder -mitteilungen. Per Telefonat, E-Mail oder Brief werden potentielle Opfer darüber informiert, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen. Zahlt man die Gebühr, hören die Opfer nichts mehr von den Betrügern. Das Geld ist weg. Zielgruppe sind zumeist ältere Menschen. Die Anrufer sind in der Gesprächsführung gut geschult und wirken überzeugend. Um ihre Opfer in falscher Sicherheit zu wiegen geben sie beispielsweise vor, im Auftrag von Rechtsanwälten und Notaren zu handeln. Die Polizei rät, bei Gewinnversprechen vorsichtig zu agieren, insbesondere dann, wenn die Übergabe des Gewinns an eine Bedingung geknüpft ist. Grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass niemand Geld zu verschenken hat. Wenn also an keinem Gewinnspiel teilgenommen wurde, ist in der Regel auch kein Gewinn zu erwarten.

15.10 / Ruhestörung: Polizistinnen angegriffen und verletzt

Walsrode: In der Nacht zu Freitag, gegen 01.10 Uhr wurden zwei Polizistinnen im Rahmen eines Einsatzes am Dürerring angegriffen und leicht verletzt. Im Zusammenhang mit einer Ruhestörung stellten die Beamtinnen die Personalien an der Wohnungstür der 54- und 34jährigen Verursacherinnen fest. Die 54-Jährige griff eine der Beamtinnen unvermittelt an, versuchte sie zu würgen und riss an den Haaren. Die 34-Jährige spuckte nach den Ordnungshüterinnen und versuchte, sie unter Schlägen und Tritten aus der Wohnung zu werfen. Die äußerst aggressiven Täterinnen konnten in der Folge zu Boden gebracht und festgenommen werden. Die 34-Jährige kam in den Zentralgewahrsam nach Soltau, die 54-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen. Die Polizistinnen ließen bei beiden Frauen eine Blutprobe entnehmen und leiteten Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

15.10 / Drogen genommen - Polizisten angegriffen

Soltau: Polizeibeamte überwältigten in der Nacht zu Freitag, gegen 02.00 Uhr einen 30jährigen Mann, der im Krankenhaus am Oeninger Weg Haschisch konsumierte und randalierte. Als die Polizisten die Droge sicherstellen wollten, griff der Mann die Beamten an. Er wurde kurzerhand zu Boden gebracht, mit Handschellen fixiert und in die Gewahrsamszelle eingeliefert. Während der gesamten Maßnahme leistete der Mann erhebliche Gegenwehr. Die Polizisten blieben unverletzt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

14.10 / Unfall: B209 viele Stunden gesperrt

Walsrode: Auf der B209, wischen Sindorf und Kirchboitzen kam am Donnerstagmorgen, gegen 08.20 Uhr ein Sattelzug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen und verlor die Ladung. Dabei verteilten sich 26 Tonnen verarbeitetes Grünglas auf der Fahrbahn und im Seitenraum. Der 50jährige Fahrer aus Bad Segeberg wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Für den Zeitraum der Bergung sowie der Aufräumarbeiten musste die B209 bis in den Abend gesperrt werden.

