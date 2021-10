Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Gartengeräte entwendet; Munster Scheiben eingeworfen; Bomlitz: Nach Ausweichmanöver: Baum touchiert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.10.2021 Nr. 1

17.10./Gartengeräte entwendet

Munster: Unbekannte Diebe entwendeten aus einem verschlossenen Gartenschuppen und einer Garage im Elchweg Gartengeräte im Wert von rund 1000 Euro.

18.10./ Scheiben eingeworfen

Munster: Am Gebäude eines Discounters in der Wilhelm-Bockelmann-Str. wurde, gegen 03:30 Uhr, mit einem Stein ein Oberlicht eingeworfen. In einem angrenzenden Gebäude wurden ebenso zwei Scheiben beschädigt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

17.10. Nach Ausweichmanöver Baum touchiert

Bomlitz: Auf der Elferdinger Straße, zwischen Elferdingen und Uetzingen musste gestern, um 17:45 Uhr, ein 34-jähriger Autofahrer einem auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden PKW ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei streifte er mit dem PKW seitlich einen Straßenbaum. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es blieb bei einem Sachschaden. Der Verursacher oder Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Walsrode, Tel. 05161/984480, in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell