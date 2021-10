Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Einbruch vereitelt; Lindewedel: Vorfahrt missachtet, Neuenkirchen: Radfahrer schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.10.2021 Nr. 1

19.10./Einbruch vereitelt

Rethem: Am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, versuchten sich Einbrecher sich über eine Terrasse Zugang zu einem Wohnhaus in der Ostpreußenstraße zu verschaffen. Hierbei wurden sie von Nachbarn gestört und ergriffen unerkannt die Flucht.

19.10./ Vorfahrt missachtet

Lindwedel: An der Einmündung der Hannoverschen Straße zur L190 bei Lindewedel kam es gestern zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Beteiligte schwer verletzt wurde. Eine von der Hannoverschen Straße auf die L190 einbiegende 67jährige Fahrerin beachtete nicht die Vorfahrt der auf der L190 aus Richtung Schwarmstedt kommenden 20jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich die 20jährige Unfallbeteiligte schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35000 Euro.

19.10./ Radfahrer schwer verletzt

Neuenkirchen: Auf der Hauptstraße verletzte sich gestern, gegen 10.20 Uhr, ein Radfahrer bei einem Sturz schwer. Der 48-jährige Neuenkirchener war mit seinem Fahrrad auf dem für den Radverkehr freigegebenen Gehweg an der Hauptstraße unterwegs. Als sich die Beifahrertür eines neben dem Gehweg geparkten PKW öffnete, kam der Radfahrer zu Fall ohne dass es zu einer Berührung mit dem PKW kam. Der Radfahrer schlug mit dem unbehelmten Kopf auf dem Gehweg auf und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Gegen die 59jährige Beifahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell