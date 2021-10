Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Diverse Sachbeschädigungen; Lindwedel: Müllfahrzeug gerät in Brand; Soltau: Reifen zerstochen, Soltau: Lkw kollidiert mit Brücke; Schneverdingen: Doppelter Zusammenstoß

Heidekreis (ots)

19.-20.10. / Diverse Sachbeschädigungen

Munster: Zu gleich mehreren Sachbeschädigungen kam es in Munster in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Unbekannte haben in der Wilhelm-Bockelmann-Straße, sowie im Muncloh an mehreren Autos die Außenspiegel beschädigt oder entfernt. Außerdem wurden an der Grundschule im Worthweg zwei Bauzaunelemente umgeworfen und mehrere Zaunelemente eines Holzzaunes abgerissen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Munster, Tel. 05192-9600, zu melden.

20.10. / Müllfahrzeug gerät in Brand

Lindwedel: Durch vermutlich heiße Asche in einer Restmülltonne kam es am Mittwoch gegen 7.50 Uhr zu einem Einsatz für die Feuerwehr in Lindwedel. In einer der bereits durch ein Müllfahrzeug geleerten Restmülltonnen war vermutlich Asche enthalten, so dass das Fahrzeug kurz nach Entleerung der ersten Mülltonnen zu qualmen anfing. Durch einen Anwohner aufmerksam gemacht, hielt der Fahrer des Entsorgungsunternehmens daraufhin an einer Freifläche zwischen der Straße Grünanger und dem dortigen Bahnübergang und kippte den Inhalt des Containers dort aus. Die Feuerwehr Lindwedel löschte anschließend den Müll. Am Fahrzeug entstand Sachschaden an einem Werbeschild. Ein größerer Schaden wurde durch das schnelle Handeln vermieden.

20.10./ Reifen zerstochen

Soltau: Zu einer Sachbeschädigung kam es am Mittwoch in der Soldiner Straße in Soltau. Durch einen Unbekannten wurden mehrere Reifen eines Opel Corsa durchstochen.

20.10./ Lkw kollidiert mit Brücke

Soltau: Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 11.20 Uhr stieß ein Lkw mit seinem Fahrzeugdach gegen eine Brücke in der Charlottenstraße in Soltau. Der Lkw-Fahrer wollte unter der Brücke durchfahren, obwohl der Lkw zu hoch für die Unterführung war. Dabei kam es zum Schaden an dem Lkw und an der Brücke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Lkw-Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. In der Charlottenstraße kam es aufgrund der Unfallörtlichkeit in einer Kurve etwa bis 17 Uhr teilweise zu Verkehrsstörungen durch die Bergungsarbeiten.

20.10. / Doppelter Zusammenstoß

Schneverdingen: Am Mittwoch kam es in Schneverdingen gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Harburger Straße Ecke Oststraße. Ein 69-jähriger Schneverdinger befuhr mit seinem VW Caddy die Oststraße und wollte in die Harburger Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah er einen 53-jährigen vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer, der die Harburger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 69-Jährige setzte daraufhin mit seinem Caddy zurück und stieß dabei gegen einen hinter ihm fahrenden Opel. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

