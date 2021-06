Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tankbetrug

Gerolstein (ots)

Am 02.06.2021 gegen 12:48 Uhr befuhr ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug das Tankstellengelände in einer Tankstelle in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein.

Hier betankte er sein Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss, ohne den offenen Rechnungsbetrag zu begleichen.

Nach Anzeigenerstattung am 04.06.2021 auf der Polizeiwache Gerolstein konnten die Polizeibeamten den verantwortlichen Fahrzeugführer, einen 21-Jährigen aus dem Bereich der VG Gerolstein ermitteln.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell