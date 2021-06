Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Kelberg-Zermüllen (ots)

Am 04.06.2021 gegen 08:57 Uhr teilte eine aufmerksame Zeugin eine illegale Abfallbeseitigung im Bereich der Ortslage von Kelberg-Zermüllen mit.

Hier hatte ein bisher unbekannter Täter im Bereich einer Grüngutsammelstelle in der Verlängerung der Bachstraße in Kelberg-Zermüllen Abfall in Form von Überresten von Baumaterialien illegal entsorgt.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.

