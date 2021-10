Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Sportanlage beschädigt; Soltau: Autoteile entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.10.2021 Nr. 1

23.10/Sportanlage beschädigt

Soltau: Unbekannte nutzten den Sportplatz am Stubbendorffweg in der Zeit von Samstag zu Sonntag offenbar für ein Trinkgelage. Hierfür nutzen sie Gartenstühle aus einer dortigen Garage. Sie entfachten auf der Sportbahn ein Feuer und beschädigten zudem eine Sprungmatte sowie die Laufbahnbegrenzung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

22.10./ Autoteile entwendet

Soltau Bereits in der Nacht von Donnerstag, 21.10.21 zu Freitag, 22.10.21, wurden in Soltau zwei PKW beschädigt und Teile entwendet. Im Landolfdamm wurde ein Navigationsgerät aus einem BMW entwendet nachdem eine Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen wurde. Im Tannenweg wurden zwei Frontscheinwerfer, ebenfalls eines BMW, ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden wird mit 9000 Euro beziffert. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

