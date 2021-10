Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Simmern - Nachtragsmeldung zu 4557476 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bell (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021 gegen 18:20 Uhr ereignete sich auf der B 327 in Höhe des Forsthauses Bell ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zwei Beteiligte befuhren mit ihren Pkw hintereinander die B 327 aus Kappel kommend in Richtung Kastellaun. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte der Fahrer des vorderen Pkw, auf den Parkplatz des Forsthauses Bell einzubiegen und verringert deshalb seine Geschwindigkeit. Der Fahrer des hinteren Pkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. Der vordere Pkw wurde hierdurch gegen einen auf dem Parkplatz stehenden Kleintransporter geschoben. Die beiden Pkw-Führer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die B327 musste bis ca. 20:15 Uhr voll gesperrt werden.

