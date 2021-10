Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht

Emmelshausen (ots)

Am Donnerstag Morgen wurde zwischen 09.15 und 09.45 Uhr in der Rathausstraße in Emmelshausen ein geparkter schwarzer BMW Z3 durch ein vermutlich ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Boppard in Verbindung zu setzen.

