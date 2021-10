Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeuge nach Verkehrsunfall gesucht

Pfalzfeld (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021, kam es gegen 07:00 Uhr auf der L 215 aus Richtung Pfalzfeld kommend in Fahrtrichtung Mc Donald's zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug musste nach links ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Fahrer des ausweichenden Fahrzeugs fuhr anschließend zurück und nahm Kontakt zu dem Verunfallten auf. Besagter Fahrer wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Boppard unter der 06742 809-0 zu melden.

