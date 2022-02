Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Fahrraddiebe flüchten

Isselburg-Anholt - (ots)

Am Mittwochabend machten sich drei noch unbekannte Täter gegen 20.00 Uhr an einem Fahrrad zu schaffen, welches auf der Maria-Lenzen-Straße an einen Metallzaun gekettet war. Die Täter hatten offenbar versucht, das Schloss aufzubrechen und wurden dabei vom Geschädigten überrascht. Sie rannten in Richtung Sportplatz/Grundschule davon.

Täterbeschreibung:

1. Person: Ca. 170 cm groß, 25 - 30 Jahre alt, schmächtige Statur, schwarze kurze Jacke, schwarze Mütze 2. Person: Ca. 170 cm groß, 25-30 Jahre alt, schmächtige Statur, schwarze kurze Jacke, blaue Mütze 3. Person: Ca. 170 cm groß, 25 - 30 Jahre alt, dunkle Bekleidung, kräftige Statur

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell