Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210812-2-pdnms Zu schnell unterwegs

A7 Bordesholm (ots)

In dieser Woche wird durch die Polizei in Schleswig-Holstein vermehrt die Geschwindigkeit überwacht.

Unter anderem wurde ebenfalls die Geschwindigkeit auf der A 7 überwacht. Am Dienstagnachmittag waren Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster mit einer stationären Geschwindigkeitsmessung im Bereich Bordesholmer Kreuz, Fahrtrichtung Hamburg, im Einsatz.

Neben diversen anderen Geschwindigkeitsverstößen stach ein junger Fahrer in einem Ford Fiesta besonders heraus.

Er war in dem Bereich, wo 80 km/h erlaubt war, mit 158 km/h unterwegs. Abzüglich der Toleranzen bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 73 km/h über.

Dem jungen Fahrer wird in den nächsten Tagen ein unerfreulicher Brief ins Haus zugestellt, ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro, weiterhin wird er mit einem dreimonatlichen Fahrverbot rechnen müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell