Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen mit Radler kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 30-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem Wagen auf Franzstraße stadtauswärts unterwegs. Als der Bocholter nach rechts in die Bernhard-Otte-Straße abbog, stieß er mit dem entgegenkommenden 42-Jährigen zusammen: Der ebenfalls in Bocholt lebende Mann hatten den für beide Richtungen frei gegebenen Radweg an der Franzstraße befahren. Der Radfahrer wollte gegebenenfalls eigenständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell