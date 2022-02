Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeuge hält mutmaßlichen Rollerdieb fest

Bocholt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zum Freitag in Bocholt einen mutmaßlichen Rollerdieb gestellt: Der Mann hatte die Tat in der Luisenstraße beobachtet, hatte die Polizei verständigt und war dem Tatverdächtigen gefolgt. In der Ludwigstraße stoppte der Zeuge ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten nahmen den 18-jährigen Bocholter fest. Sie stellten den gestohlenen Motorroller sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

