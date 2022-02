Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Autofenster zertrümmert

Rhede (ots)

Die Seitenscheibe eines parkenden Wagens haben Unbekannte in Rhede eingeschlagen. Zu der Tat kam es am Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 23.50 Uhr an der Oststraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

