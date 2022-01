Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Auffahrunfall fordert 11.000 Euro - beteiligte Schwangere vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht (03.01.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist es am Montagmittag auf der Rielasinger Straße im Bereich der Zufahrt eines Discounters gekommen. Eine 28-Jährige fuhr gegen 12.15 Uhr mit einem Audi A3 stadtauswärts auf der Rielasinger Straße und wollte kurz vor der Abzweigung Lange Straße nach links auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Aufgrund nahenden Gegenverkehrs musste die Audi-Fahrerin anhalten. Ein ihr folgender 61-jähriger Fahrer eines Mercedes der C-Klasse reagierte zu spät und fuhr annähernd ungebremst in das Heck des haltenden Audis. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Eine schwangere Beifahrerin im Audi wurde von eintreffenden Rettungskräften vorsorglich zur Untersuchung in die Singener Klinik gebracht. Die 22-Jährige konnte nach der Untersuchung glücklicherweise als unverletzt entlassen werden. Während der am Heck beschädigte Audi bedingt fahrbereit blieb, musste der Mercedes abgeschleppt werden.

