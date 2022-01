Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Unfall mit verletzter Radfahrerin (03.01.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Am frühen Montagabend ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Überlinger Straße gekommen, bei welchem eine 20-jährige Radfahrerin verletzt worden ist. Eine 71-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit einem Nissan Micra auf der Überlinger Straße unterwegs und wollte bei Gebäude Nummer 17 auf das dortige Grundstück abbiegen. Hierbei übersah die Frau die 20-jährige Radfahrerin, die entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung auf dem angrenzenden Radweg der Überlinger Straße unterwegs war. Bei einer Kollision mit dem abbiegenden Nissan zog sich die Bikerin eine Fraktur am linken Handgelenk zu und musste von den eintreffenden Rettungskräften zur stationären Aufnahme in die Singener Klinik gebracht werden. Am Auto und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.100 Euro.

