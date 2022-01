Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Abgestelltes Motorrad beschädigt (01. - 03.01.2022)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Montagabend hat ein unbekannter Täter ein in der Jacob-Burckhardt-Straße abgestelltes Motorrad des Typs Yamaha XSR 700 beschädigt. An der Yamaha wurde der Tank eingedellt und der Frontscheinwerfer demoliert. Insgesamt entstand an dem Motorrad Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Möglicherweise steht diese Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einer Beschädigung eines Renault Kombis, der die letzten Tage ebenfalls in der Jacob-Burckhardt-Straße abgestellt war (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5112348). Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

