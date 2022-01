Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen /Lkr. TUT) - Einbruch in Schule - ZEUGEN?

Spaichingen /Lkr. TUT (ots)

In Spaichingen ist im Zeitraum von 30.12.2021 bis 02.01.2022 in eine Schule in der Schillerstraße eingebrochen worden.

Bislang unbekannte Täter machten sich zuerst an der Sporthalle der Schule auf die Suche nach Diebesgut und schlugen eine Fensterscheibe ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten der Schule durch die Täter aufgesucht, Bargeld sowie EC-Karten entwendet und sichtbare Einbruchsspuren hinterlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend bestimmen.

Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 93180 entgegen.

