Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Rotlicht einer Ampelanlage nicht beachtet - Unfall fordert rund 8.000 Euro Schaden (03.01.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Nach Missachtung des Rotlichts einer Ampelanlage ist es am Montagmittag, gegen 12.20 Uhr, an der Einmündung Bahnhofstraße und Aluminiumstraße zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro gekommen. Nach Zeugenangaben fuhr eine 77-jährige Frau mit einem Ford auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt, missachtete hierbei das für sie geltende Rotlicht der Ampelanlage zur Aluminiumstraße und fuhr so in den Einmündungsbereich ein. In der Folge kam es zur Kollision mit einem Seat Cupra, dessen 56-jähriger Fahrer den Einmündungsbereich auf der Aluminiumstraße überquerte. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Wagen waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

