Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Linienbus gestreift und beschädigt (03.01.2022)

Triberg (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Wallfahrtstraße. Ein unbekannter Fahrer streifte mit einem größeren Fahrzeug einen auf einem Busbahnhof abgestellten Linienbus an einer hinteren Scheibe, die zersplitterte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Triberg unter der Telefonnummer 07722 916071-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell