Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, K 5945) Illegale Müllablagerung im Bereich der Parkplätze Mattsteig - Polizei bittet um Hinweise (01.01.2022)

Tuttlingen, K 5945 (ots)

Unbekannte Täter haben am Neujahrstag oder auch schon Tage zuvor auf den beiden Parkplätzen im Bereich Mattsteig an der zwischen Tuttlingen und Neuhausen gelegenen Kreisstraße 5945 illegal Müll abgelagert. Unter dem Müll befand sich neben Haushaltsmüll auch eine entsorgte Waschmaschine auf dem Parkplatz rechts der K 5945 Richtung Altental. Auf dem in gleicher Fahrtrichtung linksseitig gelegenen großen Wanderparkplatz Mattsteig Richtung Nendingen entsorgten Unbekannte widerrechtlich insgesamt 14 Holzpaletten und diversen Hausmüll. Für den Transport des genannten Mülls zu den beiden Parkplätzen Mattsteig müssen die Täter entsprechend große Fahrzeuge oder Anhänger benutzt haben. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

