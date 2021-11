Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1525) Sachbeschädigungen an mehreren Kfz im Nürnberger Osten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.11.2021 - 07.11.2021) wurden im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 11:00 Uhr mehr als 20 Pkw, die ordnungsgemäß am Fahrbahnrand entlang der Eschenauer Straße geparkt waren. Im Bereich des Bierwegs stellten die Polizeibeamten weitere sechs beschädigte Fahrzeuge fest. Der Täter zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrzeugseiten und verursachte dadurch einen hohen Sachschaden in Höhe von mehr als 80.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 0911/9195-0 zu melden.

